Usai Puncaki Liga Champions, Man City Ingin Total di Liga Inggris

Satu poin yang diperoleh Manchester City kala melawat ke markas FC Porto, Estadio do Drago, dalam matchday 5 telah memastikan The Citizens menjadi yang teratas di Grup C Liga Champions 2020-2021.

Berkat tambahan satu angka, Manchester City telah mengoleksi 13 poin dari 5 pertandingan dan unggul tiga angka dari pesaing terdekat, Porto.

Dengan demikian, Manchester City pun mengakhiri fase grup Liga Champions 2020-2021 dengan finis di urutan teratas tanpa harus mengkhawatirkan hasil yang mereka dapatkan pada matchday 6.

Pasalnya, Manchester City unggul head-to-head atas Porto usai menang 3-1 atas tim asal Portugal itu pada matchday 1.

Melihat timnya telah memastikan diri lolos dan keluar sebagai pemuncak klasemen Grup C Liga Champions 2020-2021, Pep Guardiola merasa lega.

Guardiola pun jadi bisa mengarahkan anak-anak asuhnya untuk mengalihkan fokus ke Liga Inggris.

“Selamat kepada tim untuk penyisihan grup ini. Kami bermain sangat bagus,” ujar Guardiola seperti dikutip BolaSport.com dari Sky Sports.

“Kami tidak kebobolan saat melawan Porto, yang bersama Benfica, adalah tim terbaik di Portugal dengan kualitas fisik luar biasa.”

“Sayangnya, kami tidak bisa mencetak gol, tetapi aksi semua pemain fantastis, dimulai dengan Ederson dan diakhiri dengan Phil Foden.”

“Kami datang ke sini untuk finis di puncak klasemen.”

“Kami bermain untuk menang melawan Porto.”

“Kami pantas menang, tetapi dalam sepak bola, pantas atau tidak pantas hanya kata-kata palsu. Pada akhirnya, hasil menentukan segalanya.”

“Sekarang kami bisa fokus 100 persen di Liga Inggris,” kata Guardiola menambahkan.

Barcelona-Chelsea Berpesta, Hasil Liga Champions

Matchday kelima Liga Champions pada hari Rabu (2/12/2020) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB memainkan laga-laga dari Grup E hingga Grup H.

Dari delapan pertandingan yang dimainkan, satu-satunya klub yang berhasil lolos ke babak 16 besar pada matchday kelima yang digelar pada Rabu (2/12/2020) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB hanya Borussia Dortmund.

Di Grup E, Chelsea sukses berpesta gol ke gawang Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dengan skor telak 4-0.

Empat gol kemenangan Chelsea seluruhnya dicetak oleh Olivier Giroud.

Keempat gol Olivier Giroud tercipta pada menit ke-7, 54′, 73′, dan satu penalti pada menit ke-83.

Masih dari Grup E, Krasnodar mampu raih kemenangan tipis 1-0 atas Rennes.

Adapun kemenangan telak atas Sevilla membuat The Blues menyandang status juara Grup E berkat koleksi 13 poin dari 5 laga.